Объединение пассажиров РФ потребовало отдалить свалки от аэропортов из-за ЧП с птицами

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Общероссийское объединение пассажиров (ООП) и Международная ассоциация аэропортов обратились к правительству РФ с просьбой отменить действие постановления, которое позволяет организовывать и вести работу свалкам в пределах 15 километров от аэропорта. Об этом сообщает газета "Известия".

В соответствующих письмах, направленных в кабмин, указано, что речь идет о постановлении № 78 от 24 января 2023 года, согласно которому допустимая дистанция между свалками, мусороперерабатывающими заводами и аэропортами уменьшалась до 10, в некоторых случаях и до 7,5 километра. Ранее расстояние достигало 15 километров.

В Росавиации подчеркнули, что количество аварий, происходящих из-за столкновения самолетов с птицами, растет. Учитывая данный фактор, ООП обратилось к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить действие документа или внести в него изменения.

"Профессиональное сообщество и граждане выступают против этой инициативы. Она создает потенциал для возникновения авиаинцидентов и несет угрозу жизни пассажиров", – указано в обращении ООП и ассоциации.

При этом свалки или другие предприятия, имеющие отношение к работе с мусором, находились внутри установленных границ и до постановления, продолжая легальную работу, отметили в министерстве природы РФ и пресс-службе Российского экологического оператора.

Отмечается, что внутри зоны, установленной документом, находятся объекты, занимающиеся твердыми коммунальными отходами, они также включены в территориальные схемы обращения с мусором.

В Минприроды РФ добавили, что правительство страны предписало обязательное проведение орнитологических исследований, которые должны организовать владельцы мусорных полигонов до 1 сентября следующего года. Соответствующие специалисты изучат свалку и ее оснащенность устройствами, необходимыми для отпугивания птиц.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Сибирь" столкнулся со стаей птиц при вылете из аэропорта Иркутска, в связи с произошедшим полет пришлось прервать, самолет вернулся на стоянку. На борту находились 124 пассажира, никто из них не пострадал.



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