Эксперт рассказала, какой мусор является самым токсичным

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Токсичный мусор может стать причиной опасных заболеваний, предупредила врач-эксперт по эпидемиологии Дарья Тихонова. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Эксперт рассказала, что в бытовых отходах быстрее всего начинаются процессы гниения и разложения. Там могут начать размножаться плесневые грибы, выделяя микотоксины, которые опасны для здоровья человека. Они могут спровоцировать аспергиллез – заболевание, поражающее легкие.

Не стоит также забывать о том, что мусор привлекает тараканов и мух, добавила Тихонова. Насекомые могут принести в квартиру патогенные микроорганизмы, которые они подцепили, например, в канализации. Это могут быть возбудители сальмонеллеза, дизентерии, яиц остриц и лентецов, уточнила она.

Специалист призвала граждан следить за тем, чтобы продукты с истекшим сроком годности не находились в холодильнике, поскольку они могут испортить другие продукты.

"Следствием этого может стать пищевая токсикоинфекция (ПТИ) – группа острых кишечных инфекций (ОКИ), развивающихся после употребления пищи, контактирующей с патогенными и условно-патогенными микроорганизмами", – объяснила Тихонова.

Просроченные продукты необходимо сразу отправлять в мусор, подчеркнула эксперт. Она также рекомендовала чаще мыть холодильник.

Что касается отходов, оставленных после ремонта, от них тоже следует избавляться как можно скорее, отметила специалист. Она рассказала, что лакокрасочные материалы в процессе испарения выделяют органические растворители, разбавители, красители, содержащие свинец. После вдыхания таких веществ у человека может быть рвота, тошнота и головная боль.

Также нельзя хранить дома старые батарейки. Их лучше всего выбрасывать в специально установленные контейнеры, посоветовала Тихонова.

Ранее Российский экологический оператор предложил запретить на законодательном уровне выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию, а нарушителей – штрафовать.

Письмо с соответствующей инициативой РЭО направил в Минстрой. В компании указали, что случаи, когда канализации в жилых домах забиваются мусором, который для нее не предназначен, происходят все чаще. Речь идет о ватных палочках, средствах гигиены, втулках и пищевых отходах.

