Врач рассказала, чем опасен разбитый ртутный градусник

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Разбитый градусник в квартире грозит хронической интоксикацией организма, если не до конца убрать остатки ртути. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Количество ртути, которое содержится в градуснике, не приведет к каким-то симптомам острого отравления. Здесь опасна именно хроническая интоксикация ртутью, то есть это поражение желудочно-кишечного тракта, почек и центральной нервной системы. Это может проявиться через несколько месяцев, а может, и через несколько лет", – предупредила эксперт.

Чтобы избежать неприятных последствий, Романенко посоветовала аккуратно собрать шарики ртути, не касаясь их голыми руками. Это необходимо делать в перчатках. Также следует учесть, что капельки ртути могут затеряться под мебелью, в углах и около плинтусов. Поэтому важно внимательно осмотреть помещение и обязательно все убрать.





Татьяна Романенко врач-терапевт Ртуть собирается в капельки. Их нужно правильно собрать вместе с остатками градусника, положить в герметичный пакет и связаться со службой, которая занимается утилизацией ртутных отходов.

Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали в первую очередь закрыть дверь в помещение, где разбился градусник, а также открыть там окна. Для устранения "аварии", помимо резиновых перчаток, следует надеть бахилы и использовать пропитанную водой либо раствором соды ватно-марлевую повязку для защиты дыхательных органов.

Саму ртуть можно собрать с помощью клейкой ленты, совка, шприца или листа бумаги. Также для этой цели подойдет кисточка для рисования либо мокрая вата. Ртуть ни в коем случае нельзя подметать веником или пылесосить. Также опасно создавать в квартире сквозняки, поскольку ее мельчайшие капельки могут распространиться по всему помещению.

Ртуть и осколки градусника можно собрать в стеклянную банку с холодной водой и плотно закрыть ее, убрав подальше от нагревательных приборов. Место "аварии" следует обработать раствором хлорной извести и темно-бурым раствором марганцовки. Во время уборки нужно устраивать себе перерыв каждые 15 минут, выходя на улицу подышать. Непосредственно после нее необходимо помыть мыльно-содовым раствором руки и обувь. Также прополоскать слабым раствором марганцовки рот и почистить зубы.

Кроме того, следует позвонить в МЧС по единому номеру 112 и сообщить о случившемся, спросить у специалистов, где можно утилизировать разбитый градусник. Его ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусоропровод или выливать в канализацию собранную ртуть, подчеркнули в Роспотребнадзоре.



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