Путин поручил утвердить закон об ответственности за утилизацию упаковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил кабмину совместно с депутатами Госдумы утвердить закон о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В период весенней сессии 2023 года обеспечить принятие федерального закона, направленного на совершенствование механизма расширенной ответственности производителей товаров и упаковки", – следует из перечня.

Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила у президента, чтобы тот выдал поручение о приоритетном рассмотрении такого законопроекта.

Ранее Российский экологический оператор выступил с идеей организовать поэтапный отказ от выброса старой одежды в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов. Вместо этого в РЭО предложили установить специальные контейнеры и фандоматы в магазинах одежды.

До этого оператор заявил о планах создать централизованную систему сбора просроченных препаратов и упаковок от лекарств.

Новости часа: Путин поручил властям Подмосковья уделить внимание мусорным полигонам