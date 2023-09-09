Просветительскую программу об экологии подготовили для москвичей ко Дню города

В День города для москвичей подготовили специальную просветительскую программу об экологии, сборе и переработке вторсырья. Это совместный проект Москвы 24 и Российского экологического оператора.

Так, в столице запустили мастерскую "Зеленый фургон". Ее посетители могут вживую посмотреть, как переработать пластик и создать из него новые предметы или даже одежду. Там же можно попробовать сшить экосумку или украсить одежду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

