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Новости

09 сентября, 20:00

Город

Просветительскую программу об экологии подготовили для москвичей ко Дню города

Просветительскую программу об экологии подготовили для москвичей ко Дню города

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В День города для москвичей подготовили специальную просветительскую программу об экологии, сборе и переработке вторсырья. Это совместный проект Москвы 24 и Российского экологического оператора.

Так, в столице запустили мастерскую "Зеленый фургон". Ее посетители могут вживую посмотреть, как переработать пластик и создать из него новые предметы или даже одежду. Там же можно попробовать сшить экосумку или украсить одежду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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