Макет тоннеля МЦД-5 представили на выставке Мосурбанфорума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Макет тоннеля пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5) представили на выставке "Станция Манеж" в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Он очень похож на настоящий тоннель. Все желающие могут пройтись по нему, а чтобы усилить ощущение реальности, мы добавили эффекты – ветер и звуки метро", – говорится в сообщении.

Согласно плану, МЦД-5 протянется по центру города под Рижским вокзалом, высоткой на Красных Воротах, парком "Зарядье" и Павелецким вокзалом. Благодаря будущему диаметру пассажиры Ярославского и Павелецкого направлений смогут сэкономить время по пути в центр города, поскольку пересаживаться на станциях вокзалов им больше не придется.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в свою очередь, отметил, что проект МЦД-5 разрабатывается по поручению Сергея Собянина. Расположение диаметра планируется так, чтобы не повлиять на существующую инфраструктуру и застройку.

До этого сообщалось, что "Станцию Манеж" посетили более 3,5 миллиона человек. Выставка рассказывает о крупных транспортных проектах города. Ее посетители смогут не только узнать больше о столичной системе транспорта, но и получить трудоустройство, пройдя собеседование прямо на площадке.



Выставка о транспорте Москвы открылась в "Манеже" в рамках МУФ