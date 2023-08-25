Голограмму выставки "Станция Манеж" внесут в Книгу рекордов РФ как самую большую

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Голограмму выставки "Станция Манеж", представленную на площадке Московского урбанистического форума, занесут в Книгу рекордов России как самую большую. Об этом рассказал эксперт Книги Леонид Сенаторов.

"Мы произвели замеры рулеткой голографического экрана, где демонстрируется голограмма. Таким образом, рекорд с формулировкой "самая большая голограмма России размером 37,68 на 5,8 метра" будет зафиксирован и внесен в Книгу рекордов России", – уточнил он.

На эффектность голограммы обратил внимание глава НИИ "МосТрансПроект" Владимир Титов. Он также отметил, что в ней отражены все достижения столичной транспортной системы за последние годы.

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что на выставке "Станция Манеж" в рамках МУФ горожане смогут узнать о преимуществах недавно открывшегося третьего Московского центрального диаметра.

Кроме того, экспозиция в "Манеже" посвящена проектам всех функционирующих диаметров и линий метро. На потолке в зале размещены светящиеся линии существующих и будущих диаметров. На ярком таймлайне можно отследить, как развивалось метро с 2011 года.

Выставка будет открыта до 10 сентября. Посетить ее можно бесплатно.



Выставка о транспорте Москвы открылась в "Манеже" в рамках МУФ