15:34Город
Голограмму выставки "Станция Манеж" внесут в Книгу рекордов РФ как самую большую
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Голограмму выставки "Станция Манеж", представленную на площадке Московского урбанистического форума, занесут в Книгу рекордов России как самую большую. Об этом рассказал эксперт Книги Леонид Сенаторов.
"Мы произвели замеры рулеткой голографического экрана, где демонстрируется голограмма. Таким образом, рекорд с формулировкой "самая большая голограмма России размером 37,68 на 5,8 метра" будет зафиксирован и внесен в Книгу рекордов России", – уточнил он.
На эффектность голограммы обратил внимание глава НИИ "МосТрансПроект" Владимир Титов. Он также отметил, что в ней отражены все достижения столичной транспортной системы за последние годы.
Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что на выставке "Станция Манеж" в рамках МУФ горожане смогут узнать о преимуществах недавно открывшегося третьего Московского центрального диаметра.
Кроме того, экспозиция в "Манеже" посвящена проектам всех функционирующих диаметров и линий метро. На потолке в зале размещены светящиеся линии существующих и будущих диаметров. На ярком таймлайне можно отследить, как развивалось метро с 2011 года.
Выставка будет открыта до 10 сентября. Посетить ее можно бесплатно.
Выставка о транспорте Москвы открылась в "Манеже" в рамках МУФ
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