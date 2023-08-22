Технологические компании на МУФ покажут результаты разработок с применением 5G

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках Московского урбанистического форума технологические компании покажут экспертам и потенциальным покупателям результаты тестирования своих решений в столичном 5G Демо-центре. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Мероприятие 5G DemoDay состоится 24 августа с 16:00 в павильоне "Цифровые технологии Москвы" в "Лужниках". Сами разработки представят восемь резидентов городского Демо-центра на ВДНХ. Они придумывают решения, которые способны применять в сферах здравоохранения, безопасности труда, промышленности и производства.

"Некоторые из них можно будет протестировать на мероприятии: к примеру, гости смогут посмотреть, как работает умный шлем My Digital Helmet для удаленной техподдержки, увидеть самоходный шар AI колобок со встроенной камерой", – поделились в пресс-службе.

Кроме того, на встрече представят платформу Voltep Online. Также на мероприятии расскажут о геоинформационной системе Indoors Navigation Platform, платформе вертикальных промышленных инспекций Airspector, платформе AIcontrol для создания пошаговых инструкций с применением AR.

В департаменте добавили, что за период функционирования 5G Демо-центра 18 стартапов обзавелись финансовой поддержкой города в виде грантов на развитие своих идей. Участие во встрече 5G DemoDay поможет компаниям рассказать о своих решениях потенциальным заказчикам и договориться о дальнейшем внедрении. Горожане, в свою очередь, узнают больше о преимуществах сетей связи нового поколения.

5G Демо-центр представляет собой первую в России 5G-лабораторию для решения городских задач. На участках крупные производители, стартапы и научные институты получат возможность протестировать свои разработки, а Москва – принять решение о возможности их внедрения. Департамент информационных технологий вместе с Агентством инноваций Москвы осуществляют отбор самых перспективных решений. Сам центр заработал еще в 2020 году. Павильон "Цифровые технологии Москвы" будет открыт до 10 сентября.

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