На Мосурбанфоруме в Гостином Дворе в выходные пройдут концерты и мастер-классы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гости Московского урбанистического форума смогут посетить концерты, лекции и мастер-классы, которые состоятся в Гостином Дворе в предстоящие выходные, 26 и 27 августа. Программа мероприятий опубликована на портале МУФ.

Так, в 13:30 26 августа состоится выступление пианистки Валентины Лисицы, которая не раз побеждала на международных конкурсах. Она находится на 11-м месте в рейтинге 100 лучших пианистов мира 2022 года.

В этот же день всех желающих приглашают бесплатно посетить лекцию известного психолога Марка Бартона. Она пройдет в зале "Москва" в 16:00. Кроме того, спикер не только является экспертом в области психологии, но и гипнотерапевтом, коучем, а также семейным консультантом.

В 20:00 в большом зале "Москва" начнется музыкальный вечер вместе с камерным ансамблем "Солисты Москвы" под руководством талантливого дирижера Юрия Башмета. В рамках концерта "Путешествие вокруг света за 60 минут" будут исполнены величайшие произведения:

"Буря" из концерта "Лето" для скрипки с оркестром Вивальди;

прелюдия из "Хольберг-сюиты" Грига;

финал из "Серенады для струнного оркестра до мажор" Чайковского;

"Полька" из музыки к балету "Золотой век" Шостаковича и другие.

Также в эти выходные в рамках МУФ должна состояться серия кибертурниров, участники которых покажут свои возможности в виртуальных мирах игр Fortnite и League of Legends, Valorant и других. Кроме того, 26 августа в 10:00 в Гостином Дворе в зале № 1 запланирован кибертурнир "Графус" – обучающая программа на основе расследований финансовых махинаций.

В 11:30 на Площади Возможностей для посетителей пройдет мастер-класс по танцам Melbourne Shuffle.

В этот день также проведут питчинг-сессию "Супермаркет бизнес-проектов юных предпринимателей". У всех желающих есть возможность послушать выступления финалистов и победителей второго сезона проекта MOS.МШУ.

Автор курсов по голосу и речи Седа Каспарова выступит спикером в рамках дискуссии "Как получить от жизни свое?" в 17:00 27 августа. Мероприятие пройдет в большом зале "Москва". Эксперт научит правильно двигаться к цели, расскажет, как избавиться от страхов и развить навыки общения. Также слушателей познакомят с понятием "речевой имидж".

Еще одним участником этой дискуссии станет глава Дирекции по координации деятельности медицинских организаций ДЗМ Алексей Безымянный. Модератором встречи выступит ведущий Матч ТВ Карен Адамян.

Отдельная программа в Гостином Дворе подготовлена для детей. В 10:00 26 и 27 августа на площадке зала "Москва" будут начинаться выступления студии "Карусель", духового оркестра "Виртуозы", ансамбля "Светелка" и других коллективов.

Для юных гостей МУФ подготовили множество мастер-классов. Так, например, они смогут научиться росписи пряников и изготовлению игрушек.

Все посетители могут принять участие в обзорных экскурсиях. Они проводятся на безвозмездной основе каждые 20 минут, начало – рядом с зоной "Регистрация". Участникам рассказывают о развитии здравоохранения, образования, соцзащиты и других отраслях.

Ранее сообщалось об открытии четвертой площадки Московского урбанфорума – "Станция Манеж". Здесь проходит выставка "Год нового транспортного каркаса", посвященная настоящему и будущему московской транспортной системы. Выставка открылась 19 августа в Центральном выставочном зале "Манеж".

Посетители могут узнать об инновационных транспортных проектах города, а также о том, какие новые станции появятся в столице, как будет обновляться подвижной состав и как изменятся московские городские вокзалы. Прямо возле Манежа в стилизованном депо гости увидят вагоны "Иволга 3.0" и "Москва-2020".



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