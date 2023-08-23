Популярные исполнители и диджеи выступят на МУФ в "Зарядье"

Фото: ТАСС/Юлия Иванко

Диджей Puffy Puff и группа Cream Soda выступят на Московском урбанистическом форуме (МУФ) на площадке в "Зарядье" 25 августа. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, Puffy Puff начнет играть для зрителей в 20:00, а группа Cream Soda выйдет на сцену в 21:00. Музыкальный коллектив сыграет уже полюбившиеся композиции, а также исполнит новые песни.

В предстоящие выходные гости МУФ смогут с 19:00 потанцевать на свежем воздухе под диджей-сеты.

Вход на выступления открыт для всех желающих.

По пятницам и субботам у Малой спортивной арены в "Лужниках" для посетителей Московского урбанистического форума продолжают проходить выступления артистов и дискотеки.

Так, 25 августа для горожан и гостей столицы выступят Антоха MC, VA.NO, "Междикул", Ева Польна, Кассета и Romsta, а 26 августа – Дана Соколова, Tsoy, ST, "Дискотека Авария" и другие знаменитые артисты. Выступления хедлайнеров начинаются обычно в 20:00, а вечеринки – в 21:00.

Ранее сообщалось, что с момента открытия МУФ его посетили более двух миллионов человек. Самая крупная площадка форума находится в "Лужниках", на ней представлены проекты, которые меняют Москву и более 30 тематических пространств, их можно изучить с колеса обозрения высотой более 30 метров, его установили в дни проведения форума.



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