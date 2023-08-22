Антоха MC и Ева Польна выступят на ночной вечеринке в "Лужниках" 25 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По пятницам и субботам у Малой спортивной арены в "Лужниках" для посетителей Московского урбанистического форума продолжают проходить выступления артистов и дискотеки. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, 25 августа для горожан и гостей столицы выступят Антоха MC, VA.NO, "Междикул", Ева Польна, Кассета и Romsta, а 26 августа – Дана Соколова, Tsoy, ST, "Дискотека Авария" и другие знаменитые артисты. Выступления хедлайнеров начинаются обычно в 20:00, а вечеринки – в 21:00.

Вход на концерты и дискотеки бесплатный. Ознакомиться с их подробной программой можно на сайте МУФ.

В минувшую пятницу, 18 августа, дискотеку в "Лужниках" отменили из-за непогоды. В этот день на площадке должны были выступить Клава Кока, группа Pizza, Dennis Frost и другие.



В "Лужниках" отменили ночную вечеринку 18 августа из-за возможной непогоды