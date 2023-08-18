В "Лужниках" отменили ночную вечеринку 18 августа из-за возможной непогоды

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Ночную дискотеку на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках", которая должна была состояться 18 августа, отменили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ухудшение погодных условий ожидается в Москве до 23:00 18 августа. Столичный главк МЧС РФ рекомендовал пешеходам и автомобилистам быть внимательными и осторожными на улицах в указанный период времени.

"По данным синоптиков, при грозе возможен град и шквалистый ветер до 15 метров в секунду. Непогода сохранится до конца дня", – говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что на мероприятии в "Лужниках" выступят известные артисты, включая певицу Клаву Коку, группу Pizza, Dennis Frost и другие. Организаторы мероприятия планировали сделать дискотеку бесплатной для горожан.

На фоне ожидающейся непогоды в столице перевели в режим повышенной готовности коммунальные службы. На круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи аварийных бригад, готовых ликвидировать последствия возможных дождей.



Предупреждение о непогоде будет действовать до конца 18 августа