Около 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 18 августа

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Около 20% месячной нормы осадков может выпасть в столице в пятницу, 18 августа, из-за грозовых дождей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его данным, в Москве выпадет до 15 миллиметров осадков.

Ранее Гидрометцентр России спрогнозировал 18 августа в Москве облачную погода с прояснениями и кратковременный дождь. Столбики термометров в столице покажут от 29 до 31 градуса, а в Подмосковье – от 26 до 31 градуса.

До этого в столичном регионе из-за ожидающейся в пятницу грозы объявили желтый уровень погодной опасности. В Москве предупреждение будет действовать с 15:00 до 21:00 18 августа, а в Подмосковье – с 11:00 до 21:00.

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 18 августа