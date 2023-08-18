Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре 18 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

В последний рабочий день недели, 18 августа, в Москве прогнозируются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Местами ожидается гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 29 до 31 градуса, а в Подмосковье – от 26 до 31 градуса.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 16 градусов, по области – до 13 градусов.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе из-за ожидающейся в пятницу грозы объявили желтый уровень погодной опасности. В Москве предупреждение будет действовать с 15:00 до 21:00 18 августа, а в Подмосковье – с 11:00 до 21:00.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в среду, 23 августа, в среднюю полосу России придет похолодание. В этот день температура составит от 16 до 21 градуса.

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 18 августа