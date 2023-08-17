Синоптик заявил, что лето закончится в Москве 23 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Похолодание придет в среднюю полосу России в среду, 23 августа. В этот день температура составит от 16 до 21 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, такая температура сохранится до конца календарного лета.

"Однако если быть абсолютно точным, то метеорологическое лето заканчивается лишь когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через отметку в +15 градусов в сторону более низких значений, и, например, в Москве, по новым климатическим нормам, это происходит только 2 сентября", – отметил синоптик.

Метеоролог подчеркнул, что в настоящее время погода в августе обгоняет июнь и июль по жаре. В пятницу, 18 августа, в центральных областях европейской части РФ столбики термометров покажут от 26 до 31 градуса, что на 5–6 градусов выше нормы. Однако в субботу, 19 августа, значения опустятся до 21–26 градусов. В воскресенье, 20 августа, воздух прогреется до 22–27 градусов.

На следующей неделе будут последние жаркие дни, указал синоптик. Местами ожидаются грозовые дожди и температура от 23 до 28 градусов, предупредил Леус.

"Во вторник в тыловой части уходящего на восток циклона станет больше облаков, пройдут дожди и начнется понижение температуры – днем уже не выше 20…25 градусов", – добавил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что температура в Москве начнет снижаться уже 19 августа, но в эту пятницу, 18 августа, столбики термометров успеют подняться до 31 градуса. До конца недели в Москве ожидается солнечная погода, отметил он, но ночью столбики термометров покажут 13–15 градусов.

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