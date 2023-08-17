Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве 18 августа из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за ожидающейся в пятницу, 18 августа, грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве предупреждение будет действовать с 15:00 до 21:00 18 августа, а в Подмосковье – с 11:00 до 21:00.

Между тем 17 августа, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе местами может доходить до 30 градусов тепла. Жаркая погода сохранится в столице и в пятницу, не исключено, что столбики термометров покажут 31 градус тепла.

Уже в эти выходные температура воздуха в столице начнет снижаться. Погода, как ожидается, будет облачной, среднесуточная температура 19 и 20 августа составит 24–25 градусов.



Питьевую воду раздадут 17 августа на столичных вокзалах и станциях МЖД из-за жары