Москвичам рассказали о погоде 17 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 17 августа, в столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 28 до 30 градусов, по области – от 25 до 30 градусов.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 15 градусов, а в Подмосковье – до 12 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что купальный сезон завершится в Москве в предстоящие выходные дни, 19 и 20 августа. На будущей неделе столбики термометров ночью понизятся до 10 градусов.

До этого в ГУ МЧС России по Москве предупредили горожан о сильной жаре, которая ожидается в столице с 16 по 18 августа. Температура воздуха в дневные часы может подняться до 29–31 градуса.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 17 августа