Синоптик сообщил о завершении купального сезона в Москве в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Купальный сезон завершится в Москве в предстоящие выходные дни, 19 и 20 августа. На будущей неделе столбики термометров ночью понизятся до 10 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"У нас температурный фон 19 и 20 августа, во-первых, понизится после жары, и по ночам столбики термометра будут опускаться до 9–14 градусов. А днем в субботу и воскресенье будет 20–25 градусов", – отметил он.

По словам метеоролога, на следующей неделе теплыми днями окажутся 21 и 22 августа, после чего температура начнет падать, поскольку в столицу придут северные ветра. К 26 и 27 августа значения могут упасть до 20 градусов. Световой день и индекс ультрафиолета уменьшатся, подчеркнул синоптик.

"Соответственно, это меньший прогрев водной глади и более длительное ночное охлаждение, которое будет приводить к тому, что вода начнет остывать и перестанет быть комфортной уже через 1,5 недели", – объяснил собеседник агентства.

Тишковец также указал, что столица задержалась на две недели с началом купального сезона, однако он продлился на две недели в конце этого месяца.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в связи с теплой погодой в столице купальный сезон будет длиться дольше обычного. По его словам, в начале третьей декады августа водоемы прогреются до 20–21 градуса. Синоптик отметил, что такое бывает нечасто.

Самый жаркий день на этой неделе ожидается в пятницу, 18 августа. Воздух может прогреться до 30 градусов. При этом в субботу, 19 августа, в Москве прогнозируются кратковременные дожди.

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