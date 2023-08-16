Синоптик заявил, что купальный сезон в Москве продлится дольше обычного

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В связи с теплой погодой в столице купальный сезон будет длиться дольше обычного, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в начале третьей декады августа водоемы прогреются до 20–21 градуса. Синоптик отметил, что такое бывает нечасто.

"Купальный сезон очень существенно зависит от минимальных температур. И в ближайшие ночи они будут не слишком высокими, к выходным температура водоемов может чуть понизиться – до 20–21 градуса, но такая вода считается комфортной для купания", – поделился Вильфанд.

Она останется такой и в начале следующей недели, заверил синоптик. Это связано с тем, что длительность ночи увеличивается. Кроме того, купаться можно будет даже в понедельник, 21 августа. Этот день попадет в начало третьей декады августа в Москве.

Ранее в Главном управлении МЧС России по столице предупредили, что с 16 по 18 августа прогнозируется сильная жара. Столбики термометра в дневные часы могут подняться до 29–31 градуса. В связи с этим москвичей призвали соблюдать осторожность.

Самый жаркий день на этой неделе ожидается в пятницу, 18 августа. Воздух может прогреться до 30 градусов. При этом в субботу, 19 августа, в Москве прогнозируются кратковременные дожди.

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 42%