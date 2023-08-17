Cентябрь в центральной части России будет теплее, чем год назад – метеоролог

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Жителям центральной части России пообещали, что сентябрь в этом году будет теплее, чем в 2022 году. Об этом рассказал руководитель "Яндекс Погоды", метеоролог Александр Ганьшин. Его слова приводит RT.

"Сильные отличия будут заметны в сравнении с началом осени прошлого года. Сентябрь в среднем по ЦФО будет на целых 2,8 градуса теплее, чем в 2022 году – наибольшие аномалии ожидаются в западной части округа", – уточнил он.

Что касается второго месяца осени, средняя температура ожидается на 0,7 градуса меньше прошлогодних значений, а в ноябре – на 0,7 градуса больше, добавил эксперт.

Ганьшин также отметил, что осадки предстоящей осенью будут соответствовать норме. Если же сравнивать с 2022 годом, в среднем по Центральному федеральному округу будет на 23% меньше осадков. В сентябре их ожидается на 40% меньше, чем годом ранее, а в октябре – на 19%. В свою очередь, последний месяц осени не будет отличаться по количеству осадков от прошлого года.

Однако, метеоролог уточнил, что в Воронежской и Белгородской областях в этом году прогнозируется значительно меньше осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что купальный сезон завершится в Москве в предстоящие выходные дни, 19 и 20 августа. На будущей неделе столбики термометров ночью понизятся до 10 градусов.

По словам эксперта, теплыми днями окажутся 21 и 22 августа, после чего температура начнет падать, поскольку в столицу придут северные ветра. К 26 и 27 августа дневные показатели могут упасть до 20 градусов. Световой день и индекс ультрафиолета уменьшатся, подчеркнул синоптик.



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