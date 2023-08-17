Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие выходные, 19–20 августа, в Москве будет облачная погода со среднесуточной температурой 24–25 градусов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на "Яндекс Погоду".

В субботу, 19 августа, прогнозируется облачная погода с прояснениями и скоростью ветра 2,1 метра в секунду с утра и 1,5 метра в секунду – вечером. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов.

В воскресенье, 20 августа, также ожидается облачная погода. Утром воздух прогреется до 19 градусов, днем – до 24 градусов, а вечером температура опустится до 21 градуса.

По данным синоптиков, самая теплая погода среди городов-миллионников в эти выходные будет в Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Челябинске и Уфе: термометры покажут 30–37 градусов. Прохладно будет в Екатеринбурге, Перми и Красноярске (от 19 до 21 градуса).

Ранее москвичам рассказали о погоде 17 августа. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 28 до 30 градусов, по области – от 25 до 30 градусов. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

До этого в ГУ МЧС России по Москве предупредили горожан о сильной жаре в столице с 16 по 18 августа. Температура воздуха в дневные часы может подняться до 29–31 градуса.

Новости часа: тепло до 30 градусов ожидается в Москве 17 и 18 августа