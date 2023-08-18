Гроза и град накроют Москву до конца дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гроза, град и порывистый ветер ожидаются в Москве в пятницу, 18 августа. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по столице.

"Во второй половине дня с сохранением до конца суток 18 августа в Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду", – говорится в публикации.

В ведомстве напомнили горожанам о правилах безопасности во время непогоды. Автомобилистов призвали снизить скорость, не совершать резкие маневры и соблюдать дистанцию от впереди идущих машин. Водителям объяснили, что во время грозы риск возникновения ДТП увеличивается из-за ухудшения видимости.

Кроме того, не стоит оставлять транспортные средства под деревьями. Пешеходов попросили не находиться во время непогоды рядом с шаткими конструкциями.

Граждане в случае необходимости всегда могут обратиться по телефону 101 или единому номеру доверия МЧС 8 (495) 637-22-22.

Аналогичное предупреждение было опубликовано и в аккаунте столичного комплекса городского хозяйства.

В Дептрансе также призвали водителей быть внимательными на дороге.

Теплая погода прогнозируется в Москве в ближайшие выходные, но в воскресенье, 20 августа, пройдут кратковременные дожди, может быть гроза.

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в субботу, 19 августа, будет солнечно, без осадков. Ночью столбики термометров в Москве покажут 14–16 градусов, в области – 12–17 градусов. Днем в столице прогнозируется 24–26 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.



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