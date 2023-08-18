Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая погода прогнозируется в Москве в ближайшие выходные, но в воскресенье, 20 августа, пройдут кратковременные дожди, может быть гроза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, в субботу, 19 августа, будет солнечно, без осадков. Ночью столбики термометров в Москве покажут 14–16 градусов, в области – 12–17 градусов. Днем в столице прогнозируется 24–26 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.

Тишковец сообщил, что 20 августа появится "неустойчивость", пройдут кратковременные дожди, есть вероятность грозы. Столичная температура опустится до 23–25 градусов, в области воздух прогреется до 21–26 градусов.

Ранее Тишковец предупредил москвичей, что в пятницу, 18 августа, выпадет до 15 миллиметров осадков, что составляет 20% месячной нормы.

Помимо этого, в столице из-за ожидающейся грозы 18 августа с 15:00 до 21:00 будет действовать желтый уровень погодной опасности. В Подмосковье предупреждение ввели с 11:00 до 21:00.

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