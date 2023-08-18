15:17Город
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В пятницу, 18 августа, в период с 15:00 до 23:00 в городе ожидаются сильный дождь, гроза и порывистый ветер.
"В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад", – говорится в публикации.
Как отметил заммэра Петр Бирюков, москвичей заранее предупреждают об ухудшении погоды через СМИ, а также на территории парков и зон отдыха.
Специалисты заблаговременно проверяют, чтобы вся система водоотведения в городе работала без сбоев. В местах возможного скопления воды дежурят бригады ГУП "Мосводосток" с водооткачивающей техникой.
Здания, объекты транспорта и торговли стараются защитить от порывистого ветра. Комплекс городского хозяйства внимательно следит за работой систем жизнеобеспечения.
В свою очередь, главное управление МЧС России по Москве предупредило о непогоде на своем официальном сайте.
Автомобилистов призвали снизить скорость, не совершать резкие маневры и соблюдать дистанцию от впереди идущих машин. Водителям объяснили, что во время грозы риск возникновения ДТП увеличивается из-за ухудшения видимости. Им также рекомендовали не парковаться рядом с деревьями.
Пешеходов попросили не находиться во время непогоды рядом с шаткими конструкциями.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что около 20% месячной нормы осадков может выпасть в столице в пятницу, 18 августа, из-за грозовых дождей. По его данным, в Москве выпадет до 15 миллиметров осадков.
Столичный Дептранс предупредил, что заторы до 7 баллов могут образоваться в центре в вечерний час пик. Автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт. В ведомстве уточнили, что затруднения на дорогах возникнут на фоне короткого рабочего дня, непогоды, ремонтных работ на некоторых участках и ДТП.
Ливень с градом и шквалистым ветром до 15 м/с ожидается в столице 18 августа
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