Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В пятницу, 18 августа, в период с 15:00 до 23:00 в городе ожидаются сильный дождь, гроза и порывистый ветер.

"В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад", – говорится в публикации.

Как отметил заммэра Петр Бирюков, москвичей заранее предупреждают об ухудшении погоды через СМИ, а также на территории парков и зон отдыха.

Специалисты заблаговременно проверяют, чтобы вся система водоотведения в городе работала без сбоев. В местах возможного скопления воды дежурят бригады ГУП "Мосводосток" с водооткачивающей техникой.

Здания, объекты транспорта и торговли стараются защитить от порывистого ветра. Комплекс городского хозяйства внимательно следит за работой систем жизнеобеспечения.

В свою очередь, главное управление МЧС России по Москве предупредило о непогоде на своем официальном сайте.

Автомобилистов призвали снизить скорость, не совершать резкие маневры и соблюдать дистанцию от впереди идущих машин. Водителям объяснили, что во время грозы риск возникновения ДТП увеличивается из-за ухудшения видимости. Им также рекомендовали не парковаться рядом с деревьями.

Пешеходов попросили не находиться во время непогоды рядом с шаткими конструкциями.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что около 20% месячной нормы осадков может выпасть в столице в пятницу, 18 августа, из-за грозовых дождей. По его данным, в Москве выпадет до 15 миллиметров осадков.

Столичный Дептранс предупредил, что заторы до 7 баллов могут образоваться в центре в вечерний час пик. Автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт. В ведомстве уточнили, что затруднения на дорогах возникнут на фоне короткого рабочего дня, непогоды, ремонтных работ на некоторых участках и ДТП.



Ливень с градом и шквалистым ветром до 15 м/с ожидается в столице 18 августа