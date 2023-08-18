ЦОДД предупредил о заторах до 7 баллов в центре Москвы вечером 18 августа

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Заторы до 7 баллов ожидаются в центре столицы в вечерний час пик 18 августа. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт. В ведомстве уточнили, что затруднения на дорогах возникнут на фоне короткого рабочего дня, непогоды, ремонтных работ на некоторых участках и ДТП.

"Сегодня час пик начнется раньше – около 16:00, просим выезжать до него или отложить поездки на более позднее время – после 19:00. Или воспользоваться городским транспортом. Так вы сэкономите время", – говорится в публикации.

В настоящее время наблюдаются затруднения на Третьем транспортном кольце в районе улицы Нижняя Масловка, на шоссе Энтузиастов в районе улицы Авиамоторная, а также на МКАД в районе улицы Маршала Катукова.

ЦОДД прогнозирует, что вечером заторы образуются в центре, на ТТК, МКАД и выездах из города в сторону области. Водителей призвали быть внимательными и не превышать скорость.

Ранее сообщалось, что 18 августа Москву накроет ливень, местами пройдет гроза, может быть и град. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ожидается, что в городе в итоге выпадет до 15 миллиметров осадков – 20% от месячной нормы.

Горожанам напомнили о правилах безопасности во время непогоды. Автомобилистов попросили снизить скорость, не совершать резкие маневры и соблюдать дистанцию от впереди идущих машин. Водителям объяснили, что во время грозы риск возникновения ДТП увеличивается из-за ухудшения видимости.



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