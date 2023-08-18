ЦОДД спрогнозировал заторы до 8 баллов на дорогах Москвы 31 августа

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Ухудшение дорожной ситуации до 8 баллов ожидается в Москве 31 августа, в преддверии первого дня нового учебного года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

"Не исключаем, что возникнут локальные затруднения движения около крупных ТЦ и цветочных рынков", – сказали в организации.

Наиболее серьезные заторы могут возникнуть на Волгоградском и Ленинском проспектах, на шоссе Энтузиастов, а также на Щелковском и Ленинградском шоссе. В связи с этим водителей попросили избегать поездок на машине в часы пик и отдавать предпочтение общественному транспорту.

В ЦОДД заметили, что загруженность столичных дорог традиционно растет с середины августа. Это связано с окончанием отпускного и дачного сезонов. Сейчас на дорогах Москвы насчитывается около 2,78 миллиона автомобилей, к середине сентября их число увеличится на 3–7%, в итоге средняя загруженность дорог составит 6–8 баллов.

Ранее заслуженный учитель России Алексадр Снегуров заявил, что у ребенка не будет проблем с успеваемостью, если отпуск его родителей выпал на начало сентября. Он объяснил, что в это время идет повторение программы, к тому же при необходимости ученик может присутствовать на занятии дистанционно.



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