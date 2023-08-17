В РФ появился первый учебник по основам военной подготовки для университетов

Фото: ТАСС/Николай Михальченко

Первый учебник по основам военной подготовки для вузов был выпущен в Воронежском государственном университете (ВГУ), его готовы заказать уже порядка 50 вузов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВГУ.

"Издательство "КноРус" выпустило в свет первый в России учебник по основам военной подготовки. Данное издание имеет высокую значимость для вузов страны: с сентября 2023 года каждый отечественный вуз обязан ввести курс "Основы начальной военной подготовки и обороны государства", – отметили в учебном заведении.

По словам представителей вуза, авторами пособия являются ректор ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий и помощник ректора, профессор кафедры общевоенной подготовки Виктор Шамаев.

Учебник уже готов к использованию педагогами и студентами в высших учебных заведениях, также он получил соответствующий гриф. В пресс-службе добавили, что он направлен на формирование знаний у молодых людей об основах обороны государства и военной подготовки, патриотической социализации.

"Авторы пишут о морально-практических, психологических и правовых аспектах военной службы, информация дает возможность мотивированно сделать выбор воинской профессии", – добавили в университете.

Отмечается, что в учебнике есть восемь разделов по темам: военно-патриотическая и военно-историческая работа, вооруженные силы РФ в структуре государственных институтов, правовые основы подготовки граждан к военной службе, система военного образования, основы общевоенной подготовки, основы тактической, тактико-специальной подготовки.

В будущих изданиях пособия будут введены разделы, посвященные основам медицинской подготовки в условиях военных действий, сообщили в ВГУ.

Ендовицкий рассказал, что учебник был презентован как Российскому союзу ректоров, так и всем заинтересованным ректорам индивидуально.

"Мы получили положительные отклики после первого изучения методического материала и поняли, какие последующие корректировки будут нами произведены", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что модуль "Элементы начальной военной подготовки" был внесен в курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10-го класса. Данный учебник продемонстрировало издательство "Просвещение".

В пособии также были параграфы по строевой подготовке и воинскому приветствию, по правилам обращения с пехотным окружением, действиям в общевойсковом бою, по первой помощи во время боевых действий и по основам обороны РФ.



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