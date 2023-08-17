Учитель заявил, что отдых в бархатный сезон не повлияет на успеваемость школьников

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Если отпуск родителей школьника выпадает на начало учебного года и бархатный сезон, то у ребенка не должно быть никаких проблем, в иных случаях он может продолжать обучаться, например, дистанционно, заявил заслуженный учитель России, профессор МГПУ, кандидат психологических наук и историк Александр Снегуров.

Если отпуск родителей выпал на сентябрь, то у ученика не должно возникнуть проблем с успеваемостью в школе, считает он.

"Никакого ухудшения здесь не будет в плане успеваемости, если это действительно две недели, а не полтора месяца. Как раз в сентябре повторение идет", – передает слова Снегурова RT.

Заслуженный учитель РФ объяснил, что новый материал школьники начнут изучать только во второй половине сентября. С другой стороны, на сегодняшний день в мире существует такая возможность, как общение на дистанции при помощи гаджетов.

"Человек может присоединиться к занятию дистанционно, если такая аппаратура есть, получить задание, побеседовать с педагогом, выполнить задание. Так что не вижу в этом ничего страшного и опасного. Я за то, что общение с родителями, бабушками и дедушками должно поощряться школой", – резюмировал Снегуров.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Яна Матлаш заявила, что родителям первоклассников стоит начать подготовку к 1 сентября с большого списка покупок. По ее словам, ученикам младших классов для учебы нужны пенал, дневник, ручки и простые карандаши, тетради в клетку и линейку, обложки, ластик и другое.

Также Матлаш рассказала, как сэкономить на покупке школьных принадлежностей. Эксперт посоветовала сравнивать стоимость товаров в разных магазинах. По ее мнению, лучше выбирать онлайн-площадки.



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