Воду начали раздавать на объектах столичного транспорта из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве из-за жары начали бесплатно раздавать воду на станциях метро, автовокзалах и автостанциях, Ленинградском вокзале и на причалах электросудов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"В столице сохраняется жаркая погода, поэтому наши сотрудники раздают бутилированную воду. <...> Мы регулярно измеряем температуру на транспортной инфраструктуре и всегда готовы расширить количество точек раздачи воды", – приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.

Отмечается, что бесплатно взять бутылку воды можно на станциях метро "Выхино", "Фили", "Измайловская", "Технопарк", "Студенческая", "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская" и "Кунцевская".

Кроме того, воду раздают на автовокзалах Саларьево, Северные Ворота, Центральном, Южные Ворота, Варшавская и Орехово, а также на причалах Киевский, Трехгорный, Сити-Центральный, Сити-Багратион, Кутузовский и "Сердце Столицы".

На фоне жары в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности. Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, предупреждение будет действовать до 11:00 субботы, 19 августа. Температура воздухе может доходить до 28–30 градусов.

Ранее стало известно, что 18 августа во второй половине дня Москву может накрыть ливень, местами пройдет гроза, не исключен и град. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ожидается, что в городе в итоге выпадет до 15 миллиметров осадков, это 20% от месячной нормы.



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