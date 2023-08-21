Посвященный "Ленкому" концерт пройдет в "Зарядье" в рамках МУФ и "Ночи кино"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Концерт, посвященный театру "Ленком Марка Захарова" пройдет в "Зарядье" в рамках акции "Ночь кино" и Московского урбанистического форума 26 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Организатором мероприятия выступила сеть кинотеатров "Москино". Начало концерта запланировано на 20:00 субботы, 26 августа. В рамках концерта в амфитеатре парка зрителям покажут видеоряд, созданный по мотивам произведений Марка Захарова, а также различные хореографические и музыкальные номера.

Так, например, певец Петр Налич и актриса Полина Лазарева исполнят романс "Я тебя никогда не забуду" из рок-оперы "Юнона и Авось", а детский хор выступит с песней "Аллилуйя любви" из той же постановки. Также запланированы номера по мотивам фильма "12 стульев", в частности, хореографический номер "Беспризорная агентура".

Кроме того, актер Александр Олешко исполнит песни "Обыкновенного чуда" и "12 стульев", Леонид Ярмольник зачитает монолог барона Мюнхгаузена, а Анастасия Макеева исполнит песню "Проснись и пой". Запланированы и другие номера по мотивам произведений Марка Захарова.

Ранее сообщалось, что с момента открытия, 1 августа, площадки Московского урбанистического форума посетили более двух миллионов человек. На площадке в "Лужниках" работает более 30 тематических пространств, Гостиный Двор представляет из себя пространство с экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования и соцзащиты, а в Зарядье представлены инсталляции, посвященные 10 мегапроектам Москвы.



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