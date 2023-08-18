Первый Международный форум инноваций БРИКС пройдет в Москве в рамках МУФ

Фото: пресс-служба Мостуризма

В рамках Московского урбанистического форума с 27 по 29 августа в "Зарядье" пройдет Международный форум инноваций БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В мероприятии примут участие главы городов, министерств и ведомств из стран БРИКС, Азии и Ближнего Востока, а также представители институтов развития и технологических компаний. Всего участвовать будут порядка 3 тысяч человек.

Основной темой форума станет концепция облачного города – участники обсудят, как современные технологии помогают повышать качество жизни и создавать комфортную цифровую среду в мегаполисе.

По словам заммэра, Москва не первый год развивает инновации и IT-инфраструктуру. Сергунина добавила, что на форум пригласили представителей более чем 30 стран.

В воскресенье, 27 августа, они обсудят актуальные запросы жителей мегаполисов, а 28 августа основной темой станет экономика. Завершится деловая программа 29 августа общей темой "Город". Программу дополнит выставка, где покажут достижения компаний в области электроэнергетики, систем безопасности, робототехники и медицины.

Ранее руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала, что в "Зарядье" пройдет лекторий "Экономика Москвы", состоящий из циклов лекций об экономике, предпринимательстве и личных финансах.

В Гостином Дворе стартовал Всероссийский форум среднего профобразования в рамках МУФ