Открытый лекторий "Экономика Москвы" состоится в парке "Зарядье" в рамках МУФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На территории парка "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоится лекторий "Экономика Москвы", представляющий собой цикл лекций об экономике, предпринимательстве и личных финансах. Об этом рассказала руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Открытый лекторий – это публичные лекции с участием известных экономистов и успешных предпринимателей, популярных блогеров, финансовых консультантов и бизнес-тренеров, которые будут говорить об экономике города, о возможностях, которые дает Москва для жизни, учебы, работы и самореализации", – передает ее слова портал мэра и правительства Москвы.

Багреева добавила, что все желающие, которые решат посетить лекции, смогут попробовать побеседовать с представленными спикерами, задать ряд вопросов или просто послушать их и вдохновиться.

"Лекции помогут москвичам и гостям города повысить экономическую и предпринимательскую грамотность и дадут полезные знания, которые они смогут успешно применять в жизни", – сказала руководитель департамента.

По ее словам, первая лекция "Экономика Москвы: истории бизнес успеха" состоится уже 23 августа, на ней москвичи узнают о том, как пройти путь от идеи до реализации бизнеса, как выбрать вид предпринимательской деятельности, что такое кризис, точка роста и многое другое.

Вторая лекция пройдет 28 августа, она называется "Экономика Москвы: просто о сложном". Экономисты, предприниматели и представители города расскажут об устройстве экономики Москвы, что помогает городу преодолевать кризис и как стратегия устойчивого экономического развития влияет на предпринимательскую среду.

Лекция "Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать?" станет завершающей в цикле и состоится 6 сентября. Женщины-экономисты и популярные финансовые консультанты расскажут как правильно управлять личными финансами, перечислят и обсудят с присутствующими необычные способы инвестирования и дадут важные советы начинающим инвесторам.

Багреева подчеркнула, что любой желающий сможет посетить лекции, так как вход на них бесплатный, однако перед этим необходимо зарегистрироваться на сайте МУФ.

Ранее сообщалось, что деловая программа МУФ пройдет в "Зарядье" 24 и 25 августа, в этом году темой программы станет "Москва-2030". Город, устремленный в будущее".

В деловой программе форума примут участие более семи тысяч человек, в том числе предприниматели, архитекторы, представители органов власти и другие. В рамках форума они обсудят тренды в урбанистике, обменяются идеями и раскроют секреты конкурентоспособности городов.



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