Церемонии бракосочетания проведут в Гостином Дворе на Мосурбанфоруме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

День любви состоится в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином Дворе 23 августа, работники ЗАГСов и известные артисты проведут церемонии бракосочетания у столичных пар. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Столичные молодожены любят красивые даты, поэтому одну из них, 23 августа 2023 года, мы решили сделать днем любви МУФ в Гостином Дворе. Площадка превратится в Дворец бракосочетания, цвета форума поменяются на фирменный стиль загсов Москвы – розовые и бордовые оттенки", – отметила она.

Свадебное оформление и тематические декорации появятся в пяти залах форума, добавила заместитель мэра.

По ее словам, среди звезд, которые участвуют в церемониях бракосочетания, будут присутствовать: группа "Марсель", Юлианна Караулова, ST, Chris Yank, Анна Семенович и Катерина Шпица.

"Московские пары с большим интересом восприняли возможность пожениться на площадке Московского урбанфорума – около 90% заявлений мы получили буквально за первые пять дней после начала приема", – подчеркнула заммэра.

Все церемонии будет сопровождать живая музыка в исполнении струнного трио, добавила Ракова. Также молодожены могут пригласить на свою свадьбу любое количество гостей, а в рамках мероприятия они получат семейный герб, который сгенерирует специальная нейросейть, основываясь на десяти важных для будущих супругов семейных ценностях.

Отмечается, что герб будет отображаться во время церемонии на экранах, а после ее завершения парам направят его изображение в любом удобном виде.

Церемонии пройдут с 10:00 до 17:00, рассказала Ракова, добавив, что их расписание поместят в зоне регистрации на главной площади форума. Также для будущих семейных пар и их гостей сделают специальные фирменные браслеты с назначением времени регистрации.

Заммэра отметила, что во второй половине дня молодожены исполнят вальс, а после этого хореограф Евгений Папунаишвили проведет специальный мастер-класс для всех гостей.

На большой сцене зала "Москва" состоится чествование супружеских пар, которые прожили более 15 лет в браке, подчеркнула Ракова. На концерте, вход на который будет свободный, выступят Зара, Денис Клявер, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.

Ранее сообщалось, что в эту пятницу, 18 августа, на площадке в "Лужниках" МУФ в районе Малой спортивной арены выступят Клава Кока, группа Pizza, Кари́на Исто́мина, Dennis Frost и Kiriloff. На следующий день посетители смогут послушать МакSим, группу "Иванушки International", Nyusha, Арину Мур и других.

Отмечается, что бесплатная музыкальная программа проходит в рамках МУФ каждую пятницу и субботу. С 20:00 в "Лужниках" выступают хедлайнеры, а в 21:00 начинается дискотека.



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