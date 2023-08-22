Посетители Мосурбанфорума в "Манеже" узнают о преимуществах МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На выставке "Станция Манеж" в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) горожане смогут узнать о преимуществах недавно открывшегося третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Рельсовый транспорт – удобный, быстрый, экологичный, вместительный. Он не зависит от дорожной обстановки, поэтому по поручению Сергея Собянина мы отдаем приоритет именно его развитию", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Экспозиция в "Манеже" посвящена проектам всех функционирующих диаметров и линий метро. На потолке в зале размещены светящиеся линии существующих и будущих диаметров. С преимуществами МЦД посетители смогут познакомиться, изучив интерактивные стенды.

Помимо этого, выставка расскажет гостям о том, как изменился облик районов с запуском Московского центрального кольца (МЦК) и Большой кольцевой линии (БКЛ). На ярком таймлайне можно будет отследить, как развивалось метро с 2011 года.

Выставка будет открыта для посещения до 10 сентября. Посетить ее можно бесплатно.

Между тем на площадке МУФ в "Лужниках" открыли многофункциональный учебно-тренировочный комплекс "Каскад". Там профессиональные спасатели демонстрировали гостям ликвидацию последствий ДТП с участием двух автомобилей. Когда МУФ закончится, комплекс вернется на учебно-тренировочную площадку.



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