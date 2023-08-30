30 августа, 16:31Транспорт
Около 3,5 миллиона человек посетили "Станцию Манеж" Мосурбанфорума
Фото: mosurbanforum.ru
Четвертую площадку Московского урбанистического форума (МУФ) – "Станцию Манеж" – посетили уже около 3,5 миллиона человек. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Наша транспортная выставка "Станция Манеж" стала одной из самых популярных площадок за всю историю "Манежа", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Выставка является проводником в мир Московского транспорта. На ней представлены раритетные модели "Москвичей", автомобиль на водородном двигателе Aurus, интерактивные инсталляции и другие. Помимо этого, гости смогут узнать о крупных транспортных проектах, включая Большую кольцевую линию (БКЛ) и Московские центральные диаметры (МЦД).
Посетители площадки также могут пройти собеседование и получить рабочее место на предприятии. Для семей на "Станции Манеж" работает досуговый центр.
Ранее стало известно, что голограмму выставки "Станция Манеж" внесут в Книгу рекордов РФ как самую большую. В ней отражены все достижения столичной транспортной системы за последние годы. Ее размер составляет 37,68 на 5,8 метра.
Голограмму выставки "Станция Манеж" внесут в Книгу рекордов РФ как самую большую
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