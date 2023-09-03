Жителям столицы рассказали, что можно успеть посмотреть на МУФ до закрытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Интерактивные карты, иммерсивное шоу и симулятор электропоезда можно успеть посмотреть на площадках Московского урбанистического форума до 10 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Масштабное мероприятие проходит в этом году на четырех площадках: олимпийский комплекс "Лужники", выставочные центры "Манеж" и "Гостиный Двор", а также парк "Зарядье". В рамках МУФ представили достижения Москвы за последнее десятилетие.

Так, в "Лужниках" есть возможность посетить различные мастер-классы. Их проводят как для детей, так и для взрослых. Можно узнать об устройстве коммунального хозяйства в игровой форме и о цифровых технологиях, делающих жизнь москвичей более комфортной.

На сцене "Киногород" развернулись съемки фильма, сюжет которого происходит в 1970-е годы. Как отметил режиссер-постановщик Всеволод Хованский, это реконструкция съемочного процесса советских кинофильмов. За основу иммерсивных спектаклей взяли такие кинопроекты, как "Москва слезам не верит", "Служебный роман", "Покровские ворота" и "Девушка без адреса". Иногда актеры приглашают посетителей принять участие в шоу.

Анимированную панораму столицы можно увидеть в "Световом тоннеле". Там были установлены специальные датчики, активация которых позволяет зрителям взаимодействовать с уникальным арт-объектом.

Кроме того, здесь установлен аттракцион "Путешествие в Рождество", где желающие могут прокатиться на ватрушках.

В свою очередь, павильон "Цифровые технологии Москвы" знакомит посетителей с городскими онлайн-сервисами. Например, можно узнать, какие вещи пригодны для переработки с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей", а сервис "Переезд в Москве" помогает разобраться, что нужно сделать при заселении в новую квартиру. Здесь также доступен VR-кинотеатр.

В одном из секторов представлен макет разноцветных труб, который дает понять, как устроено коммунальное хозяйство столицы. Есть стенд с огромными колбами – в них пробы воды и почвы за 2012 и 2022 годы. Можно проследить, как менялся уровень загрязнения.

Гостей МУФ также приглашают посетить стенд с вентилями, где можно поучаствовать в викторине, павильон "Куб" с интерактивными экранами, рассказывающими о пяти сферах столичной жизни, колесо обозрения.

Выступления популярных артистов проходят в "Лужниках" по пятницам и субботам. Концерты начинаются в 20:00, а в 21:00 всех приглашают на дискотеку.

9 сентября в 18:00 на Большой спортивной арене пройдет концерт, приуроченный к окончанию форума и празднованию Дня города.

На "Станции Манеж" отражены достижения транспорта. Желающие могут зайти в вагоны "Иволга 3.0" и "Москва-2020". Кроме того, для гостей МУФ запустили макеты этих электропоездов.

Большая зона посвящена МЦД. Там можно посмотреть действующие и будущие маршруты. Посетители также могут ознакомиться с интерактивными мини-экспозициями и сами оценить преимущества этого вида транспорта. Представлен макет и Московского центрального кольца.

В тематической зоне, посвященной Большой кольцевой линии, размещены интерактивные панели. Если прикоснуться к ним, появится рассказ о станциях и окрестных достопримечательностях. Здесь также можно увидеть симулятор пульта управления электропоездом.

Кроме того, посетители "Станции Манеж" могут наблюдать 37-метровую голограмму движущегося поезда, которую занесли в Книгу рекордов России.

На площадке "Гостиный Двор" гостей форума встречает шестиметровая фигура человека, которая показывает, как работают легкие, сердце и сосуды человека. Желающие могут узнать с помощью симулятора старости, каково быть пожилым.

Саунд-дизайнер шоу "Деменция" Сергей Ветров рассказал о проекте, который освещает проблему нарушения памяти. Организаторы проводят иммерсивный спектакль, в рамках которого зрители определяют судьбу пенсионера, а им показывают, чем закончится выбранный ими сценарий.

Свой биологический возраст можно узнать в медкластере. Там также учат делать уколы и брать кровь из вены, оказывать первую помощь и проводить операции. Гости также могут понаблюдать, как 3D-принтер печатает импланты.

Желающие могут посетить музей вредных привычек, где наглядно показано, к чему приводит переедание, злоупотребление алкоголем и сигаретами.

В "Гостином Дворе" также работает психолог, который поможет с профориентацией, а искусственный интеллект тестирует посетителей на предмет критического мышления.

В выходные на этой площадке выступают артисты и представители научной сферы.

В парке "Зарядье" проходят музыкальные вечера. 4 сентября здесь будет установлена караоке-будка.

5 сентября в большом амфитеатре запланированы выступления музыканта Владимира Бабенко, певицы Анастасии Демидовой и группы "Ундервуд".

Различные лекции проходят в "Заповедном посольстве". Они посвящены городу, саморазвитию, искусству и архитектуре. Каждый может научиться рисовать комиксы и создавать флипбуки.

Кроме того, на территории парка проводят квизы, практикумы, интенсивы и кинопоказы.

Ранее стало известно, что на выставке "Станция Манеж" в рамках МУФ представили новый лифтбек "Москвич 6". Кроме того, на Урбанфоруме показали городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".

До этого сообщалось, что второй парад трамваев состоится в Москве в День города, 9 сентября. Исторические вагоны направятся от депо имени Н. Э. Баумана через ВДНХ до разворотного кольца "Останкино". Колонна поедет в 11:30.



Мастер-классы для юных посетителей МУФ пройдут в парке "Зарядье"