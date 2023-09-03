Посвященную озеленению Москвы инсталляцию установили на площадке МУФ в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В олимпийском комплексе "Лужники" на одной из площадок Московского урбанистического форума (МУФ) установили инсталляцию "Библиотека растений", она выглядит как картотека с ящиками. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что инсталляция расположена напротив Большой спортивной арены, рядом с сектором А. Там можно узнать об озеленении Москвы и о том, какие культуры используют для этого.

В каждом ящике инсталляции находится настоящее растение. В частности, гости смогут увидеть розу морщинистую, спирею серую, сирень венгерскую, калину гордовину, барбарис Тунберга, добавили в сообщении.

На портале напомнили, что площадка департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы работает каждый день, кроме понедельника, до 10 сентября. "Библиотеку растений" уже посетили более 35 тысяч человек.

День экологии прошел 29 августа в "Лужниках" в рамках МУФ. Специалисты столичного департамента природопользования провели для посетителей лекции, мастер-классы и викторины.

Также столичные экоцентры и природные территории подготовили больше 35 эколого-просветительских мероприятий ко Дню знаний. Они проходят до 3 сентября. Гостей ждут экскурсии, тематические занятия, игротеки, викторины, мастер-классы и квесты.

Москвичам рассказали о программе МУФ в "Лужниках" на этих выходных