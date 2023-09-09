Торжественный парад трамваев проходит в Москве в День города

Фото: телеграм-канал "Город Москва"

Торжественный парад трамваев стартовал в Москве в честь Дня города. Гости и жители столицы могут увидеть в праздничной колонне 10 трамваев разных поколений, произведенных в ХХ веке, и еще один представитель современности – трамвай KT3R "Кобра".

Также посетители выставки на территории трамвайного депо имени Баумана по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 9, строение 8 увидят исторические вагоны, спецтехнику, которая выходит на улицы Москвы по ночам, грузовые автомобили середины ХХ века, легендарные мотоциклы "Днепр", автомобили "ГАЗ", "ЗИС" и "Москвич". Всего в депо представят порядка 50 экспонатов.

Исторические вагоны проедут на северо-востоке Москвы – от трамвайного депо имени Баумана мимо ВДНХ до разворотного кольца "Останкино", а затем обратно в депо. Выставка ретротранспорта на территории депо будет открыта для посетителей с 12:00 до 17:00.

Ранее в столичном Дептрансе рассказали, что на Большой кольцевой линии Московского метрополитена стартовал парад поездов в честь 876-летия столицы. Заммэра Максим Ликсутов отметил, что участие в параде принимают семь составов, среди которых есть как аутентичные, так и современные. Составы курсируют по БКЛ против часовой стрелки с 09:00 до 20:00 9 и 10 сентября.

Москвичам рассказали о мероприятиях к Дню города