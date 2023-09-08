08 сентября, 16:16События
Москва онлайн покажет парад судов на Москве-реке в честь Дня города
9 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть парад судов на Москве-реке в честь празднования Дня города.
Более 50 речных трамвайчиков от "Москвича" до современных круизеров пройдут от Южного речного вокзала до Андреевского моста.
У причалов "Новоспасский", "Парк Горького" и возле Южного речного вокзала горожан ждет развлекательная программа с живой музыкой, конкурсами и угощениями.
Смотрите прямую трансляцию 9 сентября в 10:55 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.