Москва онлайн покажет парад судов на Москве-реке в честь Дня города



9 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть парад судов на Москве-реке в честь празднования Дня города.

Более 50 речных трамвайчиков от "Москвича" до современных круизеров пройдут от Южного речного вокзала до Андреевского моста.

У причалов "Новоспасский", "Парк Горького" и возле Южного речного вокзала горожан ждет развлекательная программа с живой музыкой, конкурсами и угощениями.

Смотрите прямую трансляцию 9 сентября в 10:55 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.