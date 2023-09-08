Москва онлайн покажет парад трамваев в честь празднования Дня города



9 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть парад трамваев в честь Дня города.

Исторические вагоны проследуют от депо имени Баумана через ВДНХ до разворотного кольца "Останкино".

Полюбоваться старинными трамваями можно будет на выставке в депо на Сельскохозяйственной улице, доме 9, строении 8. Посетители смогут увидеть выступление участников проекта "Музыка в метро" и академического хора Московского метрополитена.



Кроме пассажирских вагонов будут представлены 5 трамваев для специальных работ, а именно: вагон-вышка, снегоочиститель ГС-4, лаборатория контактной сети, рельсотранспортер РТ-3, поливомоечный вагон.

Смотрите прямую трансляцию 9 сентября в 11:25 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.