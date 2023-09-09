Парад поездов ко Дню города проходит на Большой кольцевой московского метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена стартовал парад поездов в честь 876-летия столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что участие в параде принимают семь составов, среди которых есть как аутентичные, так и современные. В числе представленных поездов есть "Еж3", проехать на котором можно всего несколько раз в году.

Составы курсируют по БКЛ против часовой стрелки с 09:00 до 20:00 9 и 10 сентября. Горожане и гости столицы смогут встретить их в 12:18 на "Марьиной роще", в 13:05 на "Каховской", в 13:23 на "Текстильщиках" и в 14:11 на "Кунцевской".

В честь Дня города транспортный комплекс столицы организует для москвичей более 40 мероприятий. Одним из масштабных событий станет парад трамваев. С 11:30 транспорт проследует от депо имени Н. Э. Баумана до Останкина и обратно.



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