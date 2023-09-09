Москва является одним из мировых лидеров по обновлению подвижного состава – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва является одним из лидеров в мире по обновлению подвижного состава. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала Москва 24.

"По параметрам замены пригородных поездов, вагонов поездов метро, электробусов, трамваев Москва не только лидер в России, это безусловный лидер в Европе. Мы одни из лидеров в мире по вот этому существенному обновлению подвижного состава", – рассказал заммэра Москвы.

По словам Ликсутов, каждый год город получает порядка 500 новых электробусов. Кроме того, ежегодно в Москве появляется 20–50 трамваев. Он подчеркнул, что примерно за три года в Москве появятся около 900 новых вагонов метрополитена. Ликсутов назвал эту программу крупнейшей, дающей большой заказ для транспортного машиностроения РФ.

Ликсутов заявил, что за счет долгосрочного заказа и контрактов жизненного цикла городу удается не просто заменять подвижной состав – делать этот подвижной состав лучше, надежнее, удобнее, комфортнее для пассажиров.

Ранее сообщалось, что Москва переходит на экологичные виды транспорта – электробусы, электросуда, электрокары. Ликсутов подчеркнул, что за электрическим транспортом будущее, поэтому его развитие, в соответствии с поручением Сергея Собянина, для нас один из главных приоритетов.

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