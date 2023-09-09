Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили лимитированные "Тройки" к 876-летию города с двумя вариантами праздничного оформления. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Ко Дню города Московский метрополитен выпустил тематические карты "Тройка". С каждым годом Москва становится все комфортнее для жизни. Появляются новые виды транспорта, строится метро, проходят различные фестивали, многие из которых уже стали традиционными. Поздравляю любимый город с праздником!" – сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Гости и жители столицы могут приобрести тематические "Тройки" на стойках "Живое общение", во флагманских сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная". Тираж транспортных карт ограничен.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами, флагами и декоративными конструкциями в честь Дня города.

Всего работники установили свыше 4,5 тысячи флагов и конструкций. Ключевым элементом концепции стало слово "Москва" и число 876, потому что именно столько лет исполняется городу.

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