09 сентября, 08:20Город
В День города аттракционы в парках Москвы и на ВДНХ работают бесплатно
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В День города, 9 и 10 сентября, аттракционы в парках Москвы и на ВДНХ работают бесплатно. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
По данным mos.ru, гости и жители Москвы 9 и 10 сентября в 21 парке смогут посетить 258 аттракционов. Кроме того, для посещения будет доступно колесо обозрения и некоторые аттракционы на ВДНХ.
К акции присоединились следующие парки:
- Московский зоопарк;
- парк Дружбы;
- парк "Северное Тушино";
- Бабушкинский парк;
- ландшафтный парк "Митино";
- Таганский парк;
- Воронцовский парк;
- парк "Красная Пресня";
- парк "Ангарские пруды";
- Лианозовский парк;
- этнографическая деревня "Бибирево";
- парк у прудов "Радуга";
- Перовский парк;
- Измайловский парк;
- парк "Сокольники";
- парк 50-летия Октября;
- парк "Фили";
- музей-заповедник "Царицыно";
- парк "Кузьминки";
- музей-заповедник "Коломенское";
- Парк Горького.
Предварительная регистрация на аттракционы в этих парках не нужна.
8 и 9 сентября желающие на ВДНХ смогут бесплатно прокатиться на пяти уличных аттракционах в парке "Орион". Также в парке откроется мультимедиаигра для детей в возрасте 5–10 лет. Бесплатные билеты можно получить в инфоцентре парка "Орион".
Ранее сообщалось, что 9 и 10 сентября на площадке Урбанфорума в "Лужниках" состоится насыщенная программа. Гости МУФ увидят выступление известных исполнители. Также пройдет танцевальный форум, концерт лауреатов конкурса "Московская весна a cappella". На площадке "Почувствуй город" выступят кавер-группы, которые исполнят лучшие песни о Москве, и битбоксер.
Одним из главных событий фестиваля станет розыгрыш автомобиля "Москвич", который пройдет 10 сентября. На протяжении шести недель форума все желающие участвовали в ежедневных розыгрышах, а также претендовали на суперприз. Для этого они собирали наклейки за покупки в маркете товаров и услуг и на фуд-корте и вклеивали их в специальный флаер.
Аттракционы в московских парках будут работать бесплатно в День города
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