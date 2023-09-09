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09 сентября, 08:20

Город

В День города аттракционы в парках Москвы и на ВДНХ работают бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День города, 9 и 10 сентября, аттракционы в парках Москвы и на ВДНХ работают бесплатно. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По данным mos.ru, гости и жители Москвы 9 и 10 сентября в 21 парке смогут посетить 258 аттракционов. Кроме того, для посещения будет доступно колесо обозрения и некоторые аттракционы на ВДНХ.

К акции присоединились следующие парки:

  • Московский зоопарк;
  • парк Дружбы;
  • парк "Северное Тушино";
  • Бабушкинский парк;
  • ландшафтный парк "Митино";
  • Таганский парк;
  • Воронцовский парк;
  • парк "Красная Пресня";
  • парк "Ангарские пруды";
  • Лианозовский парк;
  • этнографическая деревня "Бибирево";
  • парк у прудов "Радуга";
  • Перовский парк;
  • Измайловский парк;
  • парк "Сокольники";
  • парк 50-летия Октября;
  • парк "Фили";
  • музей-заповедник "Царицыно";
  • парк "Кузьминки";
  • музей-заповедник "Коломенское";
  • Парк Горького.

Предварительная регистрация на аттракционы в этих парках не нужна.

8 и 9 сентября желающие на ВДНХ смогут бесплатно прокатиться на пяти уличных аттракционах в парке "Орион". Также в парке откроется мультимедиаигра для детей в возрасте 5–10 лет. Бесплатные билеты можно получить в инфоцентре парка "Орион".

Ранее сообщалось, что 9 и 10 сентября на площадке Урбанфорума в "Лужниках" состоится насыщенная программа. Гости МУФ увидят выступление известных исполнители. Также пройдет танцевальный форум, концерт лауреатов конкурса "Московская весна a cappella". На площадке "Почувствуй город" выступят кавер-группы, которые исполнят лучшие песни о Москве, и битбоксер.

Одним из главных событий фестиваля станет розыгрыш автомобиля "Москвич", который пройдет 10 сентября. На протяжении шести недель форума все желающие участвовали в ежедневных розыгрышах, а также претендовали на суперприз. Для этого они собирали наклейки за покупки в маркете товаров и услуг и на фуд-корте и вклеивали их в специальный флаер.

Аттракционы в московских парках будут работать бесплатно в День города

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