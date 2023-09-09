В День города аттракционы в парках Москвы и на ВДНХ работают бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День города, 9 и 10 сентября, аттракционы в парках Москвы и на ВДНХ работают бесплатно. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По данным mos.ru, гости и жители Москвы 9 и 10 сентября в 21 парке смогут посетить 258 аттракционов. Кроме того, для посещения будет доступно колесо обозрения и некоторые аттракционы на ВДНХ.

К акции присоединились следующие парки:

Московский зоопарк;

парк Дружбы;

парк "Северное Тушино";

Бабушкинский парк;

ландшафтный парк "Митино";

Таганский парк;

Воронцовский парк;

парк "Красная Пресня";

парк "Ангарские пруды";

Лианозовский парк;

этнографическая деревня "Бибирево";

парк у прудов "Радуга";

Перовский парк;

Измайловский парк;

парк "Сокольники";

парк 50-летия Октября;

парк "Фили";

музей-заповедник "Царицыно";

парк "Кузьминки";

музей-заповедник "Коломенское";

Парк Горького.

Предварительная регистрация на аттракционы в этих парках не нужна.8 и 9 сентября желающие на ВДНХ смогут бесплатно прокатиться на пяти уличных аттракционах в парке "Орион". Также в парке откроется мультимедиаигра для детей в возрасте 5–10 лет. Бесплатные билеты можно получить в инфоцентре парка "Орион".

Ранее сообщалось, что 9 и 10 сентября на площадке Урбанфорума в "Лужниках" состоится насыщенная программа. Гости МУФ увидят выступление известных исполнители. Также пройдет танцевальный форум, концерт лауреатов конкурса "Московская весна a cappella". На площадке "Почувствуй город" выступят кавер-группы, которые исполнят лучшие песни о Москве, и битбоксер.

Одним из главных событий фестиваля станет розыгрыш автомобиля "Москвич", который пройдет 10 сентября. На протяжении шести недель форума все желающие участвовали в ежедневных розыгрышах, а также претендовали на суперприз. Для этого они собирали наклейки за покупки в маркете товаров и услуг и на фуд-корте и вклеивали их в специальный флаер.

Аттракционы в московских парках будут работать бесплатно в День города