Сотни творческих мастер-классов пройдут на площадках "Московских сезонов" 8–10 сентября

Фото: "Московские сезоны"

На площадках "Московских сезонов" в День города с 8 по 10 сентября гости получат возможность научиться готовить популярные блюда, нарисовать театральные и концертные афиши, украсить предметы интерьера и собрать модели столичного общественного транспорта из картона и бумаги. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Программа стартует уже в пятницу, 8 сентября. В 15:00 юные гости шале "Цветочная оранжерея" на Тверской площади будут создавать театральные и концертные афиши в стиле конструктивизма. Подобные плакаты можно было наблюдать в Москве в начале XX века. Уже в 16:00 посетители смогут украсить стразами, лентами и кружевом костюм балерины.

В 15:00 гостям предложат прийти в шале "Пальмовая оранжерея", где они будут расписывать деревянные изделия. Через час там же состоится мастер-класс по декорированию шкатулки в технике городецкой росписи, а в 17:00 – по украшению тарелок в стиле дулевского фарфора. 9 и 10 сентября мастер-классы будут начинаться в 13:00.

"На площади Революции в праздничные дни откроется архитектурный цех. Посетители сделают карту дорог столицы в технике коллажа, а затем попробуют собрать лепные элементы знаковых зданий города. С 12:00 8 сентября будут проходить мастер-классы "Семь сестер Москвы" по изготовлению головного убора в виде знаменитых высоток", – говорится в сообщении.

В других округах также будет проходить интересная программа. Ко Дню города в Олимпийской Деревне откроется новая тематическая площадка в неорусском стиле. Там мастер-классы посвятят транспортной тематике. С 15:00 8 сентября участники будут создавать модели трамваев и электробусов из крафт-картона, а в субботу и воскресенье – придумывать авторский дизайн чехлов для транспортной карты.

Творческие мастерские заработают на Вешняковской и Святоозерской улицах, а также в Крюкове. Гости будут изготавливать сувениры с изображениями главных достопримечательностей Москвы. Аналогичные мероприятия состоятся с 8 по 10 сентября у станции метро "Некрасовка", на бульваре Дмитрия Донского, в проезде Серебрякова и на других площадках.

Гости "Московских сезонов" на улице Хачатуряна будут готовить выпуски газет, публикации которых посвятят Москве. Одна редакция изучит историю столицы и напишет об этом. Другая ознакомится с этапами развития общественного транспорта в городе, третья – с главными архитектурными стилями мегаполиса.

Любители кулинарии смогут посетить тематические площадки на площадках в Парке Горького, парке "Кузьминки", на улицах Матвеевской, Теплый Стан и Профсоюзной. Гостям предложат приготовить блюда, знакомые каждому в Москве.

В рамках мастер-классов, открытых в честь празднования Дня города на фестивальных площадках, горожан научат готовить различные кулинарные шедевры на дровяных офирах и в традиционных печах. Например, 8 сентября с 17:00 у Гольяновского пруда, на Ореховом бульваре и в сквере у станции столичного метро "Некрасовка" на территории "Московских сезонов" посетителям расскажут, как правильно приготовить шашлык из свежих овощей.

Более 4,5 тыс флагов и декоративных элементов установили в Москве перед Днем города