Москву украсили ко Дню города флагами и цифровыми билбордами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами, флагами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который состоится 9 и 10 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего работники установили свыше 4,5 тысячи флагов и конструкций, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Украшения разместили на главных столичных мостах, магистралях, площадях возле вокзалов, въездах в город и общественных пространствах.

Он уточнил, что ключевым элементом концепции стало слово "Москва" и число 876, потому что именно столько лет исполняется городу. Помимо этого, в пешеходных зонах появились интерактивные конструкции, арки с живыми цветами, зоны отдыха с качелями.

На портале добавили, что на Пушкинской площади создали инсталляцию из световых букв, складывающихся в слово "Москва". В парке "Зарядье", в свою очередь, разместили объемно-декоративную конструкцию "С днем рождения, Москва!", на Поклонной горе – цифровую стелу с лучшими видами города и организовали фотовыставку.

По словам Бирюкова, на столичных билбордах, афишных стендах и остановочных павильонах разместили тысячи поздравительных плакатов. Также в праздничном режиме 9 и 10 сентября будет работать архитектурно-художественная подсветка зданий. На цифровых билбордах и медиафасадах ряда домов на Новом Арбате будут транслироваться видеоролики, посвященные дню рождения Москвы.

Отмечается, что в честь Дня города самоходные и автомобильные машины столичных служб украсили тематическими наклейками. При этом для украшения города ничего не закупалось: декоративные элементы используются повторно при помощи передекорирования и замены праздничных полотен.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в День города столичное метро и МЦК будут работать круглосуточно. При помощи этого тысячи жителей и гостей Москвы смогут строить планы, не думая о том, до какого времени ходит транспорт, подчеркнул мэр.

Помимо этого, все велосипеды городского проката можно будет арендовать по двум новым тарифам 8–10 сентября. Для станционных велосипедов будет действовать тариф "День города", а для электровелосипедов 2.0 – "День города 2.0". Цена на них составит пять рублей.

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