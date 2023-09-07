Велопрокат в Москве будет действовать по специальным тарифам в День города

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

Все велосипеды городского проката можно будет арендовать по двум новым тарифам 8–10 сентября. Цена на них составит пять рублей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Для станционных велосипедов будет действовать тариф "День города", а для электровелосипедов 2.0 – "День города 2.0".

"Мы дарим москвичам возможность воспользоваться спецпредложением на всех 10 тысячах велосипедов сети городского проката "Велобайк". Предстоящие выходные будут насыщены праздничными мероприятиями по всему городу", – поделился Ликсутов.

Выбранный тариф будет действовать 24 часа с момента оплаты. В него входит 60 минут бесплатного пользования, дальше тарификация будет поминутной. На станционные велосипеды – четыре рубля в минуту, на электровелосипеды 2.0 – пять рублей в минуту.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно. В ночь с 9 на 10 сентября поезда начнут ходить без перерыва. До 23:30 интервал движения на МЦК составит 4 минуты, после – 8 минут.

"Мой район. Навигатор": празднование Дня города пройдет в Москве 8–10 сентября