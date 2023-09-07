Собянин: в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

В День города столичное метро и МЦК будут работать круглосуточно. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в ночь с 9 на 10 сентября поезда будут ходить без перерыва. До 23:30 интервал движения на МЦК составит 4 минуты, после – 8 минут. В обычном режиме будут работать 16 маршрутов ночного наземного транспорта, с расписанием можно ознакомиться на сайте Мосгортранса, добавил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что при помощи этого тысячи жителей и гостей Москвы смогут строить планы, не думая о том, до какого времени ходит транспорт.



Ранее Собянин рассказал, что в дни празднования 876-летия Москвы горожане бесплатно смогут прокатиться на аттракционах. Таким образом, дети и взрослые смогут покататься на 258 аттракционах в 21 парке, подведомственном столичному департаменту культуры.

Также мероприятия по случаю празднования Дня города пройдут во всех округах Москвы. Центральными площадками празднования станут Цветной бульвар, "Музеон", Поклонная гора и "Лужники".

"Мой район. Навигатор": празднование Дня города пройдет в Москве 8–10 сентября