Главархив Москвы и ВДНХ открыли фотовыставку к 876-летию столицы

Фото: Спортивный автомобиль "ЗИЛ -112" в павильоне "Химическая промышленность" Всесоюзной промышленной выставки, 1958 год/В. Грицан

На ВДНХ в Москве открылась уличная выставка, посвященная советским интонационным достижениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Главархива Москвы.

Новая экспозиция, посвященная инновационным советским технологиям, приурочена к 876-летию Москвы.

"Экспозиция приурочена к 876-летию столицы и рассказывает о технических прорывах Советского Союза, примеры которых были представлены публике в разных павильонах ВСХВ и ВДНХ с 1939 по 1982 годы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что фотовыставка проходит около Северного розария ВДНХ с 9 по 24 сентября.

Посетители выставки увидят редкие кадры достижений науки и техники. На снимках изображены достижения машиностроения, космонавтики. На кадрах можно внимательно рассмотреть парниковый комбайн, рабочее колесо турбины Куйбышевской ГЭС, малолитражный автомобиль "Москвич", макет автоматической межпланетной станции "Луна-16" и модель планетохода.

Ранее сообщалось, что в День города в Москве стартовал парад трамваев. Гости и жители столицы могут увидеть десять трамваев разных поколений, произведенных в ХХ веке, и еще один представитель современности – трамвай KT3R "Кобра". Исторические вагоны проедут на северо-востоке Москвы – от трамвайного депо имени Баумана мимо ВДНХ до разворотного кольца "Останкино".