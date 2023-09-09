Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. В своем обращении он напомнил, что за 876 лет в столице сменилось почти 35 поколений горожан, которые трудились и создавали Москву. По его словам, за всю историю развитие российской столицы никогда не шло вспять.

"Были периоды, когда Москва бурно развивалась, случались и времена, когда ее развитие останавливалось. Но почти никогда наш город не шел вспять, несмотря на все войны, пожары и невзгоды. Последние полтора столетия стали временем наиболее динамичного развития Москвы", – сказал Собянин в видеопоздравлении, опубликованном в его личном блоге.

Он подчеркнул, что за примерно 150 лет население Москвы увеличилось в 13 раз, город стал одним из крупнейших мегаполисов мира. При этом ключевые изменения в развитии города произошли в середине прошлого века.

"Одни из самых радикальных <...> изменений выпали на долю поколения 30–50-х годов прошлого столетия, когда всего за 20 лет Москва стала одним из лучших городов своего времени. Хрущевские и брежневские периоды принесли территориальное расползание и быстрый рост численности населения", – рассказал Собянин, отметив, что тогда Москва все же отставала от мировых трендов развития.

По его словам, панельное строительство сделало российскую столицу безликой. В дальнейшем ситуация ухудшилась в период перестройки и 90-х. Несмотря на приток частных инвестиций в строительство жилья, уточнил Собянин, в конце XX века общественная среда в городе деградировала, расцветал криминал.

По его словам, развитие транспортной инфраструктуры не поспевало за развитием самого города, отсутствовало качественное благоустройство, улицы были небезопасными, расцветала уличная торговля, повсюду были реклама и парковки. Это, считает Собянин, выставляло Москву в плохом свете на фоне других мегаполисов мира.

"У многих была уверенность, что так будет всегда, что ситуация будет только ухудшаться, <...> а количество желающих покинуть Москву и Россию <...> будет увеличиваться год от года. 13 лет назад город был на распутье: либо дальше катиться по этому пути, либо попытаться изменить ситуацию. Очевидно, что у москвичей <...> возник запрос на серьезные изменения", – заметил Собянин.

Уверенности в том, что что-то изменится не было, отметил он. В обществе не было единства, а многие процессы были подчинены интересам отдельных групп, в том числе криминальных, уточнил Собянин. Например, рынки и ларьки, теневой бизнес, неуправляемые потоки машин, безликие "панельки" могли не нравиться горожанам, но были выгодны бизнесу.

Собянин затронул и такой острый для Москвы вопрос, как личный транспорт. Он заметил, что собственные автомобили стали символом новой России, но в то же время вызвали в некоторых чувство вседозволенности. Попытки как-либо регулировать эту сферу воспринимались в штыки, напомнил Собянин.

"Структура городского бюджета была направлена на проедание доходов и не оставляла ни малейшего шанса на мало-мальски интенсивное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Казалось бы, что можно сделать за 13 лет в огромном городе? И тем более в 20-миллионной агломерации?" – продолжил Собянин.

Тем не менее, добавил он, за это время в городе удалось в 1,5 раза увеличить протяженность метро, построить больше 1,2 тысячи километров дорог, создать наземное метро и соединить пригородные железные дороги в диаметры, привести в порядок около тысячи парков и скверов, отреставрировать памятники архитектуры, создать лучшую в мире систему предоставления госуслуг, на четыре года увеличить продолжительность жизни горожан, перестроить медицинскую систему и многое другое.

"Дорогие мои! Все это и многое другое удалось сделать! Удалось сделать с вашей поддержкой, с вашей помощью и вашими руками, вашим умом и талантом. И сегодня наша Москва лучше многих городов, которым мы еще недавно завидовали. <...> Желаю вам счастья, здоровья и долгих лет жизни в лучшем городе – Москве! С праздником, друзья!" – подытожил Собянин.

Ранее сообщалось, что по случаю Дня города в Москве пройдут концерты и спектакли, творческие, спортивные и кулинарные мастер-классы, игры, фестивали, а также встречи со знаменитостями. К празднику столицу украсили цветочными арками, арт-объектами, флагами и поздравительными плакатами.



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